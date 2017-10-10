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جريشة حكمًا لموقعة الإفريقي وسوبر سبورت

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جريشة حكمًا لموقعة الإفريقي وسوبر سبورت جريشة حكمًا لموقعة الإفريقي وسوبر سبورت

التحرير

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الثلاثاء، تعيين جهاد جريشة حكمًا لمباراة الإفريقى التونسي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي في إياب دور النصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسيعاون الدولي المصري جهاد جريشة، السوداني وليد أحمد علي، والمصري تحسين أبو السادات، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا، بالمباراة المقرر إقامتها يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب رادس بتونس.

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يذكر أن جهاد جريشة صاحب الـ41 عامًا، تقلد الشارة الدولية في عام 2008، وشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2013، واختير حكمًا لنهائيات 2014 بالبرازيل.

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التحرير

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