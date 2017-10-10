وزير الرياضة يدعم اتحاد المكفوفين بـ700 ألف جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، على دعم الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين بمبلغ 700 ألف جنيه، وذلك نظير استضافة البطولة الإفريقية لكرة الجرس المؤهلة لبطولة كأس العالم، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية والرياضية في شرم الشيخ.

وأكد وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الدعم يأتي في إطار الاهتمام برياضة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتأكيدًا على ريادة مصر في تنظيم كافة البطولات الرياضية لامتلاكها بنية رياضية تحتية متميزة وكوادر رياضية قادرة على تقديم صورة مصر الحضارية والرياضية.

شاهد أيضا

يذكر أنه سيشارك في البطولة 13 فريقًا (رجال وسيدات) من6 دول هم (مصر، روندا، الجزائر، المغرب، كينيا، وغانا).