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وزير الرياضة يدعم اتحاد المكفوفين بـ700 ألف جنيه

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وزير الرياضة يدعم اتحاد المكفوفين بـ700 ألف جنيه وزير الرياضة يدعم اتحاد المكفوفين بـ700 ألف جنيه

التحرير

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وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، على دعم الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين بمبلغ 700 ألف جنيه، وذلك نظير استضافة البطولة الإفريقية لكرة الجرس المؤهلة لبطولة ، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية والرياضية في شرم الشيخ.

وأكد وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الدعم يأتي في إطار الاهتمام برياضة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتأكيدًا على ريادة في تنظيم كافة البطولات الرياضية لامتلاكها بنية رياضية تحتية متميزة وكوادر رياضية قادرة على تقديم صورة مصر الحضارية والرياضية.

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يذكر أنه سيشارك في البطولة 13 فريقًا (رجال وسيدات) من6 دول هم (مصر، روندا، الجزائر، المغرب، كينيا، وغانا).

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التحرير

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