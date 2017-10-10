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الأهلي يتلقى موافقة على حضور 40 ألف مشجع لموقعة النجم

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الأهلي يتلقى موافقة على حضور 40 ألف مشجع لموقعة النجم الأهلي يتلقى موافقة على حضور 40 ألف مشجع لموقعة النجم

التحرير

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

تلقى النادي الأهلي، موافقة من الجهات الأمنية، على حضور 40 ألف مشجع لمباراة الفريق أمام النجم الساحلي، بإياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري.

وأرسلت وزارة الداخلية، خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تخطره بموافقتها على حضور 40 ألف مشجع للمباراة التي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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وكان الأهلي، طلب من الجهات الأمنية حضور 60 ألف مشجع للمباراة، ومن المقرر أن يطلب الفريق الأحمر زيادة العدد من الأمن خلال الساعات المقبلة، نظرا لأهمية المباراة وحاجة الفريق لدعم جماهيره من أجل تخطي النجم والصعود للمباراة النهائية.

يذكر أن الأهلي كان سقط في فخ الخسارة في مباراة الذهاب، والتي أُقيمت علي ملعب "سوسة" بهدفين مقابل هدف، ويحتاج المارد الأحمر الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين أو أكثر، من أجل تحقيق اللقب التاسع.

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التحرير

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