الأهلي يكشف لـ«التحرير» حقيقة تغيير «حكم وموعد» موقعة النجم

التحرير

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فجّر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مفاجآة بخصوص تغيير حكم مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي.

وأكد «عبد الحفيظ» في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تعيين الحكم الجنوب إفريقي دانييل بينيت، لموقعة النجم الساحلي «من الأساس».

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وقال مدير الكرة بالأهلي، إن النادي تلقى خطاب رسمي من لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي على مواطنه فيكتور جوميز، مؤكدًا أن اللقاء سيقام يوم الأحد 22 من شهر أكتوبر الجاري، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وقاد «جوميز» ذو الـ(34 عامًا) مباراة المغرب والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كاس العالم 2018، والتي انتهت بفوز فريق أسود الأطلس بثلاثية دون رد.