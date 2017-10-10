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الأهلي يهدي لاعبيه الدوليين «درع القلعة الحمراء»

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الأهلي يهدي لاعبيه الدوليين «درع القلعة الحمراء» الأهلي يهدي لاعبيه الدوليين «درع القلعة الحمراء»

التحرير

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، الاحتفال اليوم الثلاثاء، باللاعبين الدوليين بعد صعودهم لكأس العالم، وذلك بمنحهم درع القلعه الحمراء.

ومن المنتظر أن يحضر مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، إلى الحفل المقرر إقامته في السادسة والنصف مساء، بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزير، كما من المقرر أن يحضر الجهاز الفني بالكامل بقيادة حسام البدري، ولاعبي الفريق، وذلك من أجل المشاركة في تكريم زملائهم.

ويشهد تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم (شريف إكرامي - سعد سمير - رامي ربيعة - مؤمن زكريا - صالح جمعة - عبد الله السعيد - أحمد فتحي - حسام عاشور).

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كما قال أحمد أيوب، المدرب العام بالفريق، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ينتظر عودة الدوليين إلى التدريبات والإطمئنان على حالتهم من أجل تحديد موقفهم من المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري من عدمها.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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