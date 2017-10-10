بالصور - قرار بمنع الباعة الجائلين من التواجد أمام مدارس الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

كلفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إدارتي المتابعة والأمن، بمنع الباعة الجائلين، من التواجد أمام المدارس، وتصدير المأكولات الملوثة والمشروبات للطلاب والتلاميذ.

وقال أيمن بكري، مدير إدارة المتابعة بإدارة شرق الفيوم التعليمية، إنه تم منع عددًا من الباعة الجائلين، من التواجد أمام المدارس التابعة للإدارة سواء بمدينة الفيوم أو قراها، وطلب شرطة النجدة لبعض الذين تواجدوا اليوم الثلاثاء، أمام عدد من أبواب المدارس الابتدائية.

وأضاف الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه شدد على أبعاد كافة الباعة الجائلين على مستوى مدارس المحافظة من التواجد أمام المدارس وعرضهم المأكولات والمشروبات، وأنه شدد على مدير المدارس بضرورة توفير المأكولات والمشروبات الطازجة "بكنتين" كل مدرسة وأن تكون تحت إشراف الزائرات الصحيات.

وألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، أمس الإثنين، القبض على سيدة تُدعى "م. أ" بائعة كشري أمام مدرسة قرية شرهي الابتدائية التابعة لإدارة إهناسيا التعليمية، عقب الاشتباه بتسمم 171 تلميذًا بالمدرسة، ونقلهم إلى مستشفيات بني سويف العام، وإهناسيا المركزي، وبني سويف الجامعي، وإجماع أولياء أمور التلاميذ على تناول أبنائهم وجبة كشري أمام باب المدرسة.