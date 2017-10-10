إحالة أوراق المتهم بقتل "طفل إيطاليا" بالدقهلية إلى المفتي

الدقهلية- رامي القناوي:

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نصر البدراوي، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق "أحمد شعبان"، المتهم بقتل، الطفل "وليد محمد حامد غطاس" 9 أعوام، ابن قرية "ميت الكرماء"، بمركز طلخا، في القضية المعروفه إعلاميًا بـ"طفل إيطاليا" لفضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 14 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكلفت هيئة المحكمة مصر مشالي، المحامية، للدفاع عن المتهم، فيما سرد جمال مأمون، محامي أسرة الطفل تفاصيل الواقعة، واعترافات المتهم أمام النيابة، مؤكدًا ارتكاب المتهم واقعة قتل الطفل مع سبق الإصرار وبعد فشله في هتلك عرضه، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة عليه وهي الإعدام شنقًا.

ووجه ممثل النيابة العامة، للمتهم تهمة القتل العمد، بعد شنق المجني عليه، مع سبق الإصرار، وخطف قاصر دون سن 18 عامًا، ومحاولة هتك عرضه تحت تهديد السلاح، وحيازة مواد مخدرة.

ونفى المتهم أمام هيئة المحكمة القيام بتلك الوقائع، مشيرًا إلى أن ضباط مباحث طلخا أجبروه على تلك الأقوال والاعترافات.

وتعود الواقعة إلى شهر يونيو الماضي حينما تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، باختفاء الطفل "وليد محمد الغطاس" 9 أعوام، عقب حضوره إلى قريتة في إجازة بصحبة والدته من إيطاليا.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الجيران المشتبه فيهم، للتحقيق معهم، إلا أن الأهالي فوجئوا بعدها بعدة أيام بإنبعاث رائحة كريهة من بدروم منزل "أحمد شعبان عوض" 33 عامًا، حداد، وهو المنزل الملاصق لمسكن الطفل، فدخلوا المنزل وعثروا على جثة الطفل مقتول وملقى داخل جوال.

ونظم العشرات من أهالي قرية ميت الكرماء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع نظر ثان جلسات محاكمة المتهم، ورفع الأهالي المحتجين لافتات حملت صورة الطفل القتيل وكتبوا عليها "الشهيد وليد غطاس" مطالبين بالقصاص من القاتل.