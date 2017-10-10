مقتل مصور سوري بانفجار لغم زرعه تنظيم داعش في ريف حمص

دمشق – (أ ف ب):

قتل مصور سوري يعمل لصالح التلفزيون الرسمي جراء انفجار لغم زرعه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الثلاثاء.

ونقلت الوكالة أن "المصور محمد ميلاد استشهد في ريف حمص الشرقي جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيم الإرهابي" في إشارة إلى تنظيم داعش.

وأوردت أن التنظيم "يعمل على زرع العبوات الناسفة والألغام قبل اندحاره في محاولة يائسة لمنع تقدم الجيش وبث الذعر فى نفوس المواطنين لمنعهم من العودة إلى منازلهم".

وغالباً ما يعمل التنظيم على زرع العبوات والألغام لحماية معاقله وصد تقدم خصومه.

ويشن تنظيم داعش منذ نهاية الشهر الماضي هجمات معاكسة على مواقع الجيش السوري وحلفائه في ريف حمص الشرقي، حيث تدور مواجهات عنيفة بين الطرفين.

وتمكن التنظيم إثر هجوم مباغت في الأول من أكتوبر من السيطرة على مدينة القريتين التي كان الجيش السوري قد استعادها من أيدي الجهاديين في أبريل 2016.

وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير نشرته في مارس، أي بعد ست سنوات من اندلاع النزاع الدامي في البلاد، مقتل ما لا يقل عن "211 من الصحفيين والصحفيين المواطنين".

وحثت المنظمة آنذاك جميع "أطراف النزاع على حماية الإعلاميين الذين يقومون بالتغطية الميدانية للأحداث الجارية على الأراضي السورية، معتبرة أن "سوريا البلد الأكثر فتكاً بحياة الصحفيين والصحفيين-المواطنين في العالم، حيث يجد الإعلاميون أنفسهم عالقين بين نيران مختلف أطراف النزاع".

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه منتصف مارس 2011 بمقتل أكثر من 330 ألف شخص وبدمار كبير في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.