أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زعيم المعارضة الكينية يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زعيم المعارضة الكينية يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية

04:19 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

زعيم المعارضة الكينية يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية

زعيم المعارضة الكينية

نيروبي- (د ب أ):

أعلن زعيم المعارضة الكينية، رايلا أودينجا، انسحابه من إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أكتوبر الجاري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روبرت موجابي يُجري تعديلاً وزارياً لتعزيز سلطته قبل الانتخابات

    أخبار

  • احتجاز زعيم المعارضة الروسي نافالني قبل مسيرة مقررة اليوم

    أخبار

  • انهيار محادثات الانتخابات الكينية بعد انسحاب المعارضة

    أخبار

  • موسكو لا تستبعد قيام واشنطن بتمويل حملات احتجاج في قبل الانتخابات

    أخبار

إعلان

f4e5aeed2f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا