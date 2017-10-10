زعيم المعارضة الكينية يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية
زعيم المعارضة الكينية يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية
04:19 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
زعيم المعارضة الكينية
نيروبي- (د ب أ):
أعلن زعيم المعارضة الكينية، رايلا أودينجا، انسحابه من إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أكتوبر الجاري.
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