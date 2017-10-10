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ماليزيا: المشتبه بها في اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية أعادت تمثيل الحادث

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مصراوي Masrawy

ماليزيا: المشتبه بها في اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم أعادت تمثيل الحادث

04:12 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ماليزيا: المشتبه بها في اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية أعادت تمثيل الحادث

كوالالمبور- (د ب أ):
أظهرت سجلات كاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور الدولي أن المرأة الفيتنامية المتهمة باغتيال كيم جونج نام، الأخ المغترب غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد قامت بعمل بروفة للهجوم قبل يومين من تنفيذ جريمة الاغتيال التي وقعت في المطار في فبراير الماضي .

ونقلت قناة "أسترو أواني"، عن مسؤول في الشرطة الماليزية، قوله في شهادة أمام نائب المدعي العام بالمحكمة اليوم الثلاثاء: "لقد رأيت في تسجيلات كاميرات المراقبة دوان (تاي هيونج) وهي تقترب من رجل وتمسح عليه بشيء ما برفق من خلفه".

وتواجه الفيتنامية دوان تاي هيونج -29 عاما- والإندونيسية سيتي عائشة -25 عاما- تهمة المسح على وجه كيم -45 عاما- بغاز الأعصاب شديد السمية (في.إكس) ، ما أسفر عن وفاته بعدها بقليل.

وقالت المرأتان قبل ذلك إنهما تعرضتا لحيلة لشن الهجوم على أنه خدعة في برنامج مقالب تليفزيوني.

ودفعت المشتبه بهما في الثاني من أكتوبر الجاري ببراءتهما من تهمة الاغتيال. وحال الإدانة، يمكن معاقبتهما بالإعدام.
ومن المُقرر أن تستأنف جلسات المحاكمة غدا الأربعاء.

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