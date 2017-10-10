نجوم العرب يواسون سوريا بعد انتهاء حلم المونديال

التحرير

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رد القائم محاولة عمر السومة لتسجيل هدف قاتل في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، لتخسر سوريا بـ«عشرة لاعبين» 2-1 أمام أستراليا في إياب الملحق الآسيوي، وينتهي حلم التأهل لكأس العالم بروسيا 2018.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في ماليزيا، يوم الخميس الماضي، قبل أن يسجل المخضرم تيم كاهيل قائد أستراليا هدف الانتصار لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 109.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» ردود أفعال العرب عقب انتهاء حلم المونديال لسوريا:

- أحمد حسام (ميدو)

أثنى أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لوادي دجلة، على الأداء المشرف الذي قدمه المنتخب السوري أمام نظيره الأسترالي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرا رجال المنتخب السوري.. شرفتونا وإن شاء الله نراكم في مونديال 2022".

- الأسد يواسي نسور قاسيون

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية صورة منتخب سوريا عقب الخسارة، وعلقت قائلة: "كنتم الأبطال.. ورسمتم الفرحة على وجوه كلّ السوريين.. شكرًا نسور قاسيون، لكم كلّ التحيّة والتقدير".

- أحمد شوبير

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن لاعبي المنتخب السوري أبطال ومصدر فخر للعرب رغم الخسارة، مشيرًا إلى أن سوريا كسبت احترام العالم كله.

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وكتب نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوريا خرجت من تصفيات كأس العالم ولكنها كسبت احترام العالم.. ارفعوا رؤوسكم كُنتُم أبطالا وفخر العرب".

- محمد ناجي (جدو)

أشاد محمد ناجي جدو نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، ومهاجم المقاولون العرب الحالي، بمستوى المنتخب السوري، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على العرب و السوريين أن يفخروا بمنتخب بلدهم.. على الرغم من المعاناة والحرب قاتلوا حتى النهاية لولا القائم الأيسر.. برافو عمر السومة ورفاقه".

- عدنان حمد الحمادي

من جانبه علق عدنان حمد الحمادي الإعلامي والمعلق الإمارتي، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رغم الظروف الصعبة للمنتخب السوري واللعب خارج أرضه، لقد أثبتوا أنهم على قدر المسؤلية شكرا لكل أعضاء المنتخب السوري على هذه الروح القتالية".

وستلعب أستراليا في الملحق العالمي مع صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.

وستنتظر أستراليا الجولة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف اليوم الثلاثاء، قبل أن تعرف إذا كانت ستواجه الولايات المتحدة أم بنما أم هندوراس.

يذكر أن الحكم الدولي الأوزبكي رافشان أرماتوف، الذي أدار مواجهة أستراليا وسوريا، في إياب الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، اضطر إلى المغادرة خلال اللقاء، بعد أن تعرض أرماتوف للإصابة، أثناء مجريات المباراة، التي انتهت بفوز أستراليا 2-1.

وغادر أرماتوف، أرض الملعب في الوقت الإضافي، وتولى مواطنه، الحكم الرابع الجيز تاتاشيف، إدارة بقية مجريات اللقاء.