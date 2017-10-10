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مرور القاهرة: إغلاق محور النصر لمدة يومان بسبب إصلاحات كوبري الفنجري

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مصراوي Masrawy

مرور القاهرة: إغلاق محور النصر لمدة يومان بسبب إصلاحات كوبري الفنجري

04:06 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

مرور القاهرة: إغلاق محور النصر لمدة يومان بسبب إصلاحات كوبري الفنجري

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن مواعيد إغلاق طريق النصر بسبب حصول شركة انشاءات على الموافقة في بدء أعمال كوبري الفنجري الجديد.

وتبدأ أعمال كوبري الفنجري الجديد بواسطة، ونش عملاق، حيث تكون جميع الأعمال بغلق طريق النصر للقادم من شارع يوسف عباس، وامتداد رمسيس اعتبارًا من الساعة 12 ليل الأربعاء، وحتى 5 صباح الخميس، وتُستأنف الأعمال من الساعة 12 ليل الخميس حتى الساعة السادسة صباح الجمعة.

وتُكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

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