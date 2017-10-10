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الخشت: هدفنا الوصول بجامعة القاهرة إلى العالمية

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مصراوي Masrawy

الخشت: هدفنا الوصول بجامعة القاهرة إلى العالمية

04:11 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الخشت: هدفنا الوصول بجامعة القاهرة إلى العالمية

كتب- محمد قاسم

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة سعي الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية، مع وجود مظلة ميكنة إلكترونية واسعة للجامعة في كافة الجوانب والتعاملات للتسهيل على الطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هناك خطة للوصول بالجامعة لمستوى الجامعات العالمية في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال "الخشت" بعدد من قيادات البنك الأهلي المصري؛ لمناقشة فتح مسارات جديدة للتعاون بين جامعة القاهرة والبنك في مجال ميكنة المعاملات المالية.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بجهود البنك الأهلي، فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني وتسهيل كافة تعاملات الطلاب داخل الجامعة.

وأشاد بالتعاون الكبير بين جامعة القاهرة والبنك الأهلي المصري لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية.

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مصراوي Masrawy

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