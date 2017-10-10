جامعة القاهرة: حفل المطرب محمد محسن الجمعة المقبلة
جامعة القاهرة: حفل المطرب محمد محسن الجمعة المقبلة
04:11 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
كتب- محمد قاسم:
تنظم جامعة القاهرة، الجمعة المقبلة، حفل فني للمطرب محمد محسن بقاعة الإحتفالات الكبري في إطار الموسم الثقافي والفني لجامعة القاهرة بالعام الجامعي 2017-2018.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الحجز للطلاب سيتم من خلال التسجيل علي موقع http://scc.cu.edu.eg/party/.
وأكد أن حضور الحفل بأسبقية التسجيل، لافتًا إلى أنه سيتم الحصول على الدعوات من خلال إدارة رعاية الشباب بالكليات.
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