أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصحة: خروج 199 من مصابي حمى "الضنك" بالبحر الأحمر ولا وفيات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الصحة: خروج 199 من مصابي حمى "الضنك" بالبحر الأحمر ولا وفيات

04:09 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين

الغردقة - (أ ش أ):

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أن عدد المصابين بحمى "الضنك" بالبحر الأحمر بلغ 224 حالة ، تم شفاء وخروج 199 حالة ومتبقي 25 حالة تحت الملاحظة.

ونفى الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمجلس مدينة القصير بحضور المحافظ اللواء أحمد عبدالله، حدوث أي حالة وفاة على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير حقيقة فيروس حمى "الضنك" والذي ينتقل عن طريق بعوضة وهي غير متوطنة في لأنها متوطنة فقط في المناطق الاستوائية، مشيرا إلى أن فرق الوزارة تحركت عقب أول إخطار بالمرض يوم 14 سبتمبر الماضي، موضحا أن نسب كثافة البعوض انخفضت إلى 85% منذ ظهور المرض.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد عبد الله أن المحافظة، بمختلف أجهزتها، تحركت في ردم البرك وتغيير خزانات المياه وعمل فرق رش لمكافحة البعوض.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات الحد من انتشار حمى "الدنك"

    أخبار

  • وزير الصحة ومحافظ الجيزة يضعان حجر أساس المعهد القومي للكبد

    أخبار

  • وزير الصحة: تحويل 48 مستشفى تكامل لمراكز أمومة خلال 5 شهور

    أخبار

  • وزير الصحة يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى البراجيل تمهيداً لافتتاحه

    أخبار

إعلان

f852c0eceb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة