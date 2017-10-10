وزير الصحة: خروج 199 من مصابي حمى "الضنك" بالبحر الأحمر ولا وفيات

الغردقة - (أ ش أ):

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أن عدد المصابين بحمى "الضنك" بالبحر الأحمر بلغ 224 حالة ، تم شفاء وخروج 199 حالة ومتبقي 25 حالة تحت الملاحظة.

ونفى الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمجلس مدينة القصير بحضور المحافظ اللواء أحمد عبدالله، حدوث أي حالة وفاة على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير حقيقة فيروس حمى "الضنك" والذي ينتقل عن طريق بعوضة وهي غير متوطنة في مصر لأنها متوطنة فقط في المناطق الاستوائية، مشيرا إلى أن فرق الوزارة تحركت عقب أول إخطار بالمرض يوم 14 سبتمبر الماضي، موضحا أن نسب كثافة البعوض انخفضت إلى 85% منذ ظهور المرض.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد عبد الله أن المحافظة، بمختلف أجهزتها، تحركت في ردم البرك وتغيير خزانات المياه وعمل فرق رش لمكافحة البعوض.