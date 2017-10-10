رئيس "دعم مصر" للحكومة: "سمعنا كتير ومشوفناش حاجة"

كتب- أحمد علي:

انتقد النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ لعدم وضع رؤية محددة حتى الآن؛ بشأن تطوير منظومة النقل، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وقال "السويدي"، هناك أزمة وقت خروج العاملين والهيئات والمصانع، والدولة تتحمل مصاريف دعم الوقود للأتوبيسات، والمواطن يتحمل الأعباء الإضافية.

وشدد رئيس ائتلاف دعم مصر، على أن واجب الحكومة، إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديدة، لنقل الموظفين والعاملين لبيوتهم وأماكن عملهم.

وتابع: لم نر خطة الحكومة، سمعنا كتير مشوفناش تقليل العبء عن المواطنين وعدم تركه فريسة للأتوبيسات الخاصة.

وأضاف: "لو مقدرناش نزود دخل المواطن، على الأقل نقلل العبء عنه، عايزين نشوف الأمل".