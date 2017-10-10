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اليونيسكو: المنطمة على وشك الإفلاس.. ومرشح قطر مسيطر ماليا (فيديو)

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اليونيسكو: المنطمة على وشك الإفلاس.. ومرشح قطر مسيطر ماليا (فيديو) اليونيسكو: المنطمة على وشك الإفلاس.. ومرشح قطر مسيطر ماليا (فيديو)

التحرير

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قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، مستشار منظمة اليونسكو عضو رابطة المرأة العربية، إن سطوة المال سبب تقدم مرشح قطر بانتخابات اليونسكو، مؤكدة أن الكفاءة والخبرة لمصر.

وأضافت عبلة، خلال لقائها بفضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء: "اختيار مدير عام المنظمة لابد أن يكون قائما على الموضوعية وليس فرض سطوة المال على الانتخابات، لكن كل شئ الآن بالشراء، وقطر تدفع كثيرا لدعم مرشحها، وتستغل أن اليونسكو تمر بظروف صعبة جدا".

وتابعت: "ليس هناك إشراف أممي، واليونسكو تمر بأسوأ حالاتها هذه المرحلة فهي على وشك الإفلاس، فليس هناك ميزانية في ظل الوعود والمنح التي قدمتها قطر لحل الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة، فمرشح قطر وعد الموظفين باليونسكو بعودتهم إلى العمل وزيادة المرتبات".

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وعن السفيرة مشيرة خطاب، أكدت عبلة أنه إذا تم الاختيار وفقا للكفاءة والخبرة، فسيحسم الأمر لصالح مرشحة ، موضحة أن مرشحي العراق ولبنان انسحبا لكي يكون الطريق مفتوحا أمام مصر.

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التحرير

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