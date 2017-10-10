تأجيل 10 دعاوي تتهم مالك شركة استثمار عقاري بالنصب على المواطنين لـ16 أكتوبر
تأجيل 10 دعاوي تتهم مالك شركة استثمار عقاري بالنصب على المواطنين لـ16 أكتوبر
03:58 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب -صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الثلاثاء، تأجيل 10 دعاوي تتهم مالك شركة مصر للاستثمار العقاري، في اتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية، والنصب على المواطنين، لجلسة 16 أكتوبر، للتقارير.
كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات تتهم حمادة محمود مصطفى إبراهيم، شقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقاري بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم.
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