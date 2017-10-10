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تأييد حبس مالك شركة استثمار عقاري 21 سنة في7 قضايا بتهمة النصب

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مصراوي Masrawy

تأييد حبس مالك شركة استثمار عقاري 21 سنة في7 قضايا بتهمة النصب

03:58 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

تأييد حبس مالك شركة استثمار عقاري 21 سنة في7 قضايا بتهمة النصب

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس شقيق مالك شركة للاستثمار العقاري، 21 سنة، في اتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية، والنصب على المواطنين.

كان المتهم قد تقدم بمعارضة على حكم حبسه 3سنوات في 7 دعاوي مختلفة، وقضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الأحكام الصادرة ضده.

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات تتهم حمادة محمود مصطفى إبراهيم، شقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقاري بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقي لمحاكمته.

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