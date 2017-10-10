تجديد حبس خالد خليف الداعية بتهمة التحريض على تنشيط الإرهاب بالجيزة

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار حسين عامر مدير النيابة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الداعية خالد خليف عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتخطيط لتنفيذ مخطط إرهابي لضرب الدولة والاقتصاد القومي لها.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم واعظ وداعية إسلامي بالجمعية الشرعية بقرية "أم دينار" بمنشاة القناطر ينتمي للجماعة الإرهابية منذ التسعينات، واستغلت الجماعة قاعدته الجماهيرية بين مريديه ومتابعيه واستخدمته في أغراضها بالاستمرار في التنديد بثورة 30 يونيو وإفشال جهود الدولة نحو الاستقرار.

وأضافت التحقيقات أن تحريات الأمن الوطني أشارت إلى أن المتهم وضع مخطط يهدف لزعزعة استقرار الدولة يشمل مرحلتين الأولى إثارة الفوضى الأمنية والإرهاب، والتخريب والثانية نفى كافة تلك الأعمال من التخريب عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، ويتضمن المخطط قطع الطرق ومنع حركة المواصلات واستهداف مستودعات الوقود والسلع المدعمة واستهداف رجال النيابة العامة والقضاء والشرطة وايضا السيارات الشرطية والمنشآت الحيوية وافتعال المشاجرات مع المواطنين الرافضين لسلوكهم الإرهابي لترويع المواطنين ومنع الدولة ومؤسساتها من ممارسة أعمالها .

وفور إصدار اذن الضبط والتفتيش لشخص المتهم ومنزله ألقى ضباط الأمن الوطني عليه بمنزله وعثر بمسكنه على كتب لزعماء الجماعة سيد قطب ويوسف القرضاوي و "سي دي" يحوي مقاطع فيديو وخطبة وحوارات تليفزيونية.

فرغت النيابة العامة فيديوهات المتهم والذي اقر بانها تخصه وهو من يقوم بإلقاء الخطب بها فأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ووجهت له اتهامات الانضمام لجماعة ارهابية وتحريض علني بارتكاب جريمة ارهابية استخدام اجهزة الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب عمليات إرهابية.