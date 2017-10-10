رفعت قضية طلاق فقتلها داخل المحكمة.. وقبضوا عليه بعد 4 سنوات

مصراوي Masrawy

كتب –سامح غيث:

استشاط "طارق ع." غضبا مع اقتراب زوجته "منى" من الحصول على حكم بالطلاق، فباغتها يوم النطق بالحكم في 13 فبراير 2013، وقتلها طعنا بالسكين داخل محكمة الأسرة بالزقازيق، وفر هاربا حتى تمكن ضباط الشرطة من ضبطه بعد أربع سنوات، وأحالته النيابة للجنايات.

قبل 7 سنوات من اليوم، تقدم "طارق" لخطبة "منى"، وقال لها: "عايز واحدة طيبة تربي ابني الرضيع"، لم تترد العروس ووافقت على الزواج منه بعدما أوهمها أنه طلق زوجته الأولى، وبعد شهرين تم الزواج وانتقلت الضحية للعيش رفقة زوجها في منطقة الإشارة بالزقازيق.

شقيقتها: "طارق" عذب "منى" وأشعل النار فيها واشترط تنازلها عن حقوقها قبل تطليقها

في بداية الزواج كانت الأمور تسير على ما يرام، وفق ما قالت "عزة" شقيقة الضحية، لـ"مصراوي"، مضيفة: بمرور الوقت اكتشفت أختي أنها وقعت ضحية زوج كذاب، فقد أعاد زوجته الأولى للعيش معه بعد تسوية خلاف قديم حدث بينهما، وتغيرت معاملته معها وأخذ يعذبها من وقت لآخر.

تابعت عزة: أختي حاولت أكثر من مرة احتواء المتهم الا أنها فشلت، وما أن طالبته بالانفصال حتى اعتدى عليها بالضرب، وأشعل النيران في جسدها، ما دفعها لترك المنزل وتحرير محضر ضده.

وأضافت: مع توسط الأقارب وافق الزوج على الانفصال شريطة تنازل أختي عن كافة حقوقها، ما دفعها لرفع دعوى طلاق أمام محكمة الاسرة بالزقازيق، وبعد عدة جلسات حددت المحكمة يوم 13 فبراير 2013 للنطق بالحكم.

خلال المحاكمة تلقينا تهديدات من زوجها بقتلها، ما دفع أختي لارتداء النقاب أثناء ترددها على المحكمة، إلا أنها ذهبت للمحكمة يوم النطق بالحكم بدون ارتداء النقاب، و جلست بجوار 4 من أقاربنا، أمام قاعة بالطابق الثاني وفجأة حضر الزوج وعلامات الغضب تكسو وجهه، واستل سكينا كان يخفيه بين طيات ملابسه، واعتدى عليها بالضرب محدثا اصابتها بـ 12 طعنة متفرقة بالجسد.

سقطت الزوجة أرضا بينما فر "المتهم" هاربا وسط حالة من الهرج والمرج، وبرر أحد أفراد الخدمات الأمنية بالمحكمة فشله في ضبط المتهم قائلا للقاضي: "مفيش أوامر بضرب النار"، وفق ما أكدت عزة شقيقة الضحية.

وفي أول أيام العام الجاري، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق من ضبط القاتل الهارب، تنفيذا للحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد، لتبدأ حلقة جديدة من محاكمته حضوريا، ومن المقرر أن تنظر المحكمة خامس جلسات محاكمته في شهر ديسمبر المقبل.