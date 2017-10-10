وكيل النواب لوزير النقل: طريق "الإسماعيلية - بوسعيد" حمام دم

كتب- أحمد علي:

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" يشهد وقوع حوادث كثيرة كل يوم:" كل يوم حمام دم على طريق الإسماعلية بورسعيد، والحكومة مش سائلة في حاجة".

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير النقل، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة بشأن أزمات الطرق.

وأكد وهدان، أن هذا الطريق يربط بين أكثر من 5 محافظات، بطول 75 كيلو متر، منها 30 كيلو متر تشهد العديد من المشاكل والكوارث، مما يجعله في حاجةٍ لإعادة النظر في التطوير بما يقدر بـ 200 مليون جنيه.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن دماء المواطنين اهم من التكلفة مما زادت، مطالبًا وزير النقل بالنظر لهذا الأمر على وجه السرعة.