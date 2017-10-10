تحرير 44 قضية تموينية وضبط 30 كيلو لحوم فاسدة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، إن حملات اليوم الواحد أسفرت عن تحرير 44 قضية تموينية متنوعة وضبط 30 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مسئولي الصحة والبيئة والتموين والطب البيطري.

وقال العقيد أحمد أنور، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، إنه تم تحرير محاضر متوعة للمخالفين تمثلت في محاضر عدم نظافة أدوات العجن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل الزيارات وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود ميزان حساس وعدم حمل شهادة صحية وغلق المخبز في المواعيد الرسمية.

مضيفًا أنه بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بصحتها وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994.