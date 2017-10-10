أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحرير 44 قضية تموينية وضبط 30 كيلو لحوم فاسدة في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحرير 44 قضية تموينية وضبط 30 كيلو لحوم فاسدة في أسيوط

03:42 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

تحرير 44 قضية تموينية وضبط 30 كيلو لحوم فاسدة في أسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، إن حملات اليوم الواحد أسفرت عن تحرير 44 قضية تموينية متنوعة وضبط 30 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مسئولي الصحة والبيئة والتموين والطب البيطري.

وقال العقيد أحمد أنور، مدير إدارة مباحث بأسيوط، إنه تم تحرير محاضر متوعة للمخالفين تمثلت في محاضر عدم نظافة أدوات العجن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل الزيارات وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود ميزان حساس وعدم حمل شهادة صحية وغلق المخبز في المواعيد الرسمية.

مضيفًا أنه بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بصحتها وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تموين دمياط" يحبط محاولة تهريب دقيق مدعم للسوق السوداء

    أخبار

  • ضبط 8 مراكز مخالفة تبيع الأدوية البيطرية بالقليوبية

    أخبار

  • ضبط 3 أطنان أرز تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

    أخبار

  • تضم كتبا عمرها 150 عاما.. مكتبة "اليرموك" تنتظر "خوسيه ألبرتو" لإنقاذها

    أخبار

إعلان

45af47cb1b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم