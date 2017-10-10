"القطيفة" الناعمة.. موضتك لشتاء هذا الموسم
"القطيفة" الناعمة.. موضتك لشتاء هذا الموسم
03:55 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
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إعادة الألبوم
الألبوم التالى
شراكة جديدة بين "جيجي حديد" وإحدى أكبر شركات "المكياج" في العالم..
كتبت- هاجر حاتم:
واحدة من أفضل الأقمشة التي يفضل أن تقتنيها هذا العام، بمختلف الأشكال، سواء قميص، أو فستان، بالألوان الحيادية مثل الأحمر والأسود، والأخضر.
أصبحت هذه الخامة اختيار الكثير من "الفاشونيستا" في "موضة أزياء الشارع"، يمكنك تنسيقها مع الجينز، أو "الجيب" السواريه، او مع الجاكيت الكلاسيكي.
وبهذا الألبوم نستعرض لك مجموعة من الملابس بهذه الخامة من موقع pinterest لتختاري منها ما يناسبك.
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