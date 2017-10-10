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التحقيقات عن مقتل بائع بالمرج: صديقه قتله بسبب "كروت شحن"

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مصراوي Masrawy

التحقيقات عن مقتل بائع بالمرج: صديقه قتله بسبب "كروت شحن"

03:44 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، أن السرقة وراء مقتل بائع على يد صديقه داخل منزله بالمرج.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم "سمير.ا"، كان يعمل مع المجني عليه لفترة بمحل لبيع "كروت الشحن"، وخطط لسرقته بعد عودته لمنزله، ويوم الحادث، ذهب المتهم لمقابلة صديقه، وعند فتحه الباب، طعنه الأول 5 طعنات واستولى على "كروت الشحن" الخاصة بالمجني عليه، الذي استغاث بالأهالي.

وطارد الأهالي المتهم، الذي حاول الهرب وعند محاولته القفز من عقار لآخر سقط من الطابق الخامس على الأرض، حسب التحقيقات.

مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، كشفت تعرضه لـ5 طعنات نافذة بالقلب والصدر، أودت بحياته، فيما توفي المتهم نتيجة كسور متفرقة بأنحاء الجسد ونزيف داخلي، وتهشم في الجمجمة، وكسر في عضلة القلب.

وصرّحت النيابة بدفن جثتي المتهم والمجني عليه، بعد تشريحهما، تمهيدا لحفظ التحقيقات في القضية.

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مصراوي Masrawy

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