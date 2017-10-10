إحباط معركة بالأسلحة النارية سببها "مكالمة تليفون فجرًا" في الزيتون

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بالزيتون، معركة بالأسلحة النارية، وألقت القبض على 7 متهمين، أعدوا أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر مع أهالي شارع مجاور لمحطة سرايا القبة، لتأديبهم بسبب اعترضهم على مرور أحد المتهمين بحارة جانبية فجراً، والتحدث في هاتفه بصوت عالي.

تلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة إخطاراً من رجال مباحث الزيتون بأن معلومات وردت لضباط مباحث القسم تفيد تواجد أشخاص بمقهى مجاور لمحطة مترو سرايا القبة وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر وترويع المواطنين.

أمر مدير المباحث بانتقال قوات الأمن فوراً والقبض على المتهمين، وقاد الرائد محمد المعداوي معاون أول مباحث القسم، قوة أمنية، وتمكنت القوات من القبض على جميع المتهمين.

كشفت تحريات العميد حسام عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، أن المتهمين هم: "أحمد أ إ"، 32 سنة، مدير مبيعات، وبحوزته عصا خشبية، و"إيهاب ع ح"، 35 سنة، صاحب شركة منظفات وبحوزته سلاح أبيض سنجه، و"إبراهيم أ إ"، 34 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، بحوزته "فرد خرطوش، و5 طلقات، و"محمد أ ع"، شقيق الأول وبحوزته "سنجه"، و"أسامة أ ع 29 سنة، مدير شئون العاملين بمعهد بحوزته "سنجه"، و"هيثم ع ح"، 46 سنة، صاحب مصنع "شقيق الثاني"، و"حميده ش ح ع"، 21سنة، وبحوزته عصا خشبية.

أضافت التحريات أنه في حوالي الساعة الرابعة صباحًا وأثناء تواجد الأول والثاني بالمقهى في انتظار الثالث، ترجل ودخل إلى أحد الشوارع الجانبية اثناء تحدثه بهاتفه المحمول فحدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد قاطني المنطقة اعتراضا على تواجده بالشارع بدون سبب وتحدثه في الهاتف بصوت عالي، تطورت المشادة إلى مشاجرةـ، فاستعان بصديقيه من المقهى وادعى تعرضه للضرب من أحد قاطني المنطقة.

عقد المتهمون العزم على الانتقام من أهالي الشارع وترويعهم واستعراض القوة، فاستعانوا بباقي المتهمين الذين حضورا وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

بمواجهة المتهمون اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحيازتهم للمضبوطات بقصد استعراض القوة وترويع المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.