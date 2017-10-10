أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب: سأستخدام "قوة القلم" لإيصال الإصلاحات الصحية إلى مستحقيها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: سأستخدام "قوة القلم" لإيصال الإصلاحات الصحية إلى مستحقيها

03:49 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- أ ش أ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الثلاثاء، أنه على وشك اتخاذ قرارات تنفيذية لتغيير نظام الرعاية الصحية الفيدرالي، بحسب تغريدة كتبها على حسابه بموقع تويتر.

وجاء في تغريدة ترامب: "إذا لم يستطع الكونجرس فعل شيء حيال نظام الرعاية الصحية، فسوف استخدم قوة تأثير القلم لإعطاء نظام الرعاية الصحية لأكبر عدد من الناس في أسرع وقت".

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات لتيسير حصول الناس على التأمين الصحي عبر حدود الدولة، الأمر الذي يسمح للشركات العاملة بعدة ولايات اختيار الخطة المثلى التي تصب في مصلحة موظفيها.

جدير بالذكر أن نوابًا جمهوريين حاولوا تحريك ثلاثة مشاريع قوانين من أجل إلغاء أو تعديل "قانون الرعاية الميسرة" منذ يناير الماضي، إلا أنهم لم يحرزوا أي تقدم في هذا الخصوص.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نواب بالبرلمان الفلبيني يرفضون خامس مرشح لدوتيرتي لمنصب وزاري

    أخبار

  • قرصنت خططا حربية لسيول

    أخبار

  • إدارة ترامب تعتزم إلغاء خطة أوباما حول المناخ

    أخبار

  • معلومات عن الحرس الثوري الإيراني

    أخبار

إعلان

d68389197a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة