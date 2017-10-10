ترامب: سأستخدام "قوة القلم" لإيصال الإصلاحات الصحية إلى مستحقيها

واشنطن- أ ش أ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الثلاثاء، أنه على وشك اتخاذ قرارات تنفيذية لتغيير نظام الرعاية الصحية الفيدرالي، بحسب تغريدة كتبها على حسابه بموقع تويتر.

وجاء في تغريدة ترامب: "إذا لم يستطع الكونجرس فعل شيء حيال نظام الرعاية الصحية، فسوف استخدم قوة تأثير القلم لإعطاء نظام الرعاية الصحية لأكبر عدد من الناس في أسرع وقت".

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات لتيسير حصول الناس على التأمين الصحي عبر حدود الدولة، الأمر الذي يسمح للشركات العاملة بعدة ولايات اختيار الخطة المثلى التي تصب في مصلحة موظفيها.

جدير بالذكر أن نوابًا جمهوريين حاولوا تحريك ثلاثة مشاريع قوانين من أجل إلغاء أو تعديل "قانون الرعاية الميسرة" منذ يناير الماضي، إلا أنهم لم يحرزوا أي تقدم في هذا الخصوص.