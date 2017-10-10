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«هيونداي» تقدم «كونا» بشكل ومواصفات جديدة قريبًا

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«هيونداي» تقدم «كونا» بشكل ومواصفات جديدة قريبًا «هيونداي» تقدم «كونا» بشكل ومواصفات جديدة قريبًا

التحرير

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أعلنت شركة "هيونداي" الكورية، أنها بصدد إدخال بعض التعديلات الفنية على سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الجديدة، على الرغم من كونها لم تستمر في الأسواق بحالتها الأولى سوى بضعة أشهر.

وبحسب موقع "موتورينج"، فإن الشركة الكورية ستكثف من القدرات الفنية الخاصة بالسيارة، أملًا في مواكبة السمات الرياضية والتقنيات الأحدث في الأسواق العالمية.

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وتسعى الشركة إلى تقديم السيارة الحديثة بصورة مغايرة، حتى على مستوى الشكل، وذلك على الرغم من مرور 4 أشهر فقط على الكشف الرسمي للسيارة الرياضية متعددة الأغراض.

 

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