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ألمانيا ومصر تتفقان على ميثاق تعليمي

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مصراوي Masrawy

ألمانيا ومصر تتفقان على ميثاق تعليمي

03:23 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ألمانيا ومصر تتفقان على ميثاق تعليمي

ألمانيا ومصر تتفقان على ميثاق تعليمي

القاهرة- (د ب أ):
تعتزم ألمانيا دعم بشكل أقوى في مجال تعليم الشباب والاتفاق مع مصر على ميثاق للتعليم.
وقال الوزير الألماني للتعاون الدولي والتنمية، جيرد مولر، إن الرئيس المصري عبد الفتاح يعلم أن مفتاح التنمية يعني الاستثمار في التعليم.

جاء ذلك عقب لقاء مولر بالسيسي اليوم الثلاثاء. وقال الوزير الألماني إن بلاده ستوسع تعاونها الحالي مع مصر في التعليم والتعليم الفني إلى جانب التعليم الابتدائي.

وشهد الوزير الألماني إطلاق مركز للتدريب الفني اليوم الثلاثاء في مدينة العين السخنة على البحر الأحمر حيث سيتم تدريب 5500 شخص في مجالات الميكانيكا والإلكترونيات، و هندسة الميكاترونيات أو الميكاترونيكس خلال السنوات الأربع القادمة؛ حيث تعاني مصر من نقص العمالة المتخصصة في كثير من المجالات وذلك رغم ارتفاع البطالة بين شبابها.

وحسب البيانات الرسمية فإن نحو ثلث الشباب في مصر عاطل عن العمل مما يجعل مصر حسب الوزير الألماني جيرد مولر بلدا محوريا فيما يتعلق بقضية الهجرة.

وقال مولر إنه تطرق خلال لقائه مع السيسي الذي استمر 90 دقيقة إلى قضية حقوق الإنسان وعبر للرئيس المصري عن تطلعات ألمانيا في هذا الجانب. وكانت مصر قد قامت مؤخرا بعدة إجراءات من بينها حجب الكثير من مواقع الإنترنت الناقدة.

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