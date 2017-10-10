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تأجيل طعن "دكروري" على قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة لـ 24 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل طعن "دكروري" على قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة لـ 24 أكتوبر

03:20 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

المستشار يحيى دكروري

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية "مفوضين" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري.

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

ودفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

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