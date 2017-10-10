بالصور.. مشادات بين الركاب وسائقي موقف دمنهور بسبب زيادة الأجرة

البحيرة – أحمد نصرة:

شهد موقف دمنهور، اليوم الثلاثاء، مشادات بين الركاب وسائقي خط القاهرة، بسبب الاعتراض على زيادة الأجرة بشكل غير رسمي من قبل السائقين.

وقال علي محمود لـ"مصراوي": "الأجرة رسمي 12 جنيه ونص.. وبقالهم 3 شهور من ساعة الزيادة بيلموها 23 جنيه، وكنا راضين ومستحملين، إنما يزودوها وتبقى 25 جنيه.. كده جشع واستغلال".

ووافقه الرأي سيد سلامة وأضاف: "السواق وهو طالع قالنا الأجرة 25 جنيه.. العربية كلها اعترضت وقالت مش دافعين.. جه السواق نزل وقال مش طالع"

وتابع: "عاوزين حد من المسؤولين يوقف السواقين عند حدهم ويحمينا من استغلالهم".

وأبدت منى عبد العزيز، عضبها وقالت: "السواقين واخدينها عافية ومحدش قادر عليهم وبيعملوا إلي هما عاوزينه ويحمّلوا بمزاجهم".

من ناحية أخرى، صرح اللواء عبد المنعم السبيعي، مدير مواقف دمنهور، بأنه تابع المشكلة التي حدثت بنفسه، وسيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السائقين المخالفين، مشيرًا إلى انتظام الحركة بالخط والتحميل بنفس تعريفة الركوب المحددة دون زيادة.