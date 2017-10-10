أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على طالبين انتحلا صفة شرطيين في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على طالبين انتحلا صفة شرطيين في أسيوط

03:32 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

القبض على طالبين انتحلا صفة شرطيين في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، اليوم الثلاثاء، القبض على طالبين انتحلا صفة أميني شرطة وقاما بتفتيش الأهالي وطلب مبالغ مالية منهم بالطريق العام.

وتلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط من إدارة شرطة النجدة بوجود بلاغ تضرر بناحية شارع النيل بمدينة أسيوط، وبالانتقال والفحص وسؤال المبلغين وهما "ع. ي. ع" ومقيم في شارع النميس، و "أ. ا. م" مقيم شارع المحافظة، اتهما كلًا من "ع. ع. م" مؤهل متوسط و"ح. م. ع" طالب، مقيمين بمنطقة السادات بمدينة أسيوط، بانتحال الأول صفة أمين شرطة والثاني شرطي وقيامهما بتفتيشهما بالطريق العام وطلب مبالغ مالية منهما.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث بتطوير مناقشتهما وفحص أبعاد نشاطهما.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل تلميذ ومعلم في تبادل لإطلاق النيران بمحيط مدرسة في أسيوط

    أخبار

  • اندلاع النيران في 10 منازل متجاورة بقرية "منشية المعصرة" بأسيوط

    أخبار

  • مصرع شاب وزوجته خنقًا بالغاز في أسيوط

    أخبار

  • لغياب الدفاع.. تأجيل بدء محاكمة قاتلة الطفلة "رضوى" في أسيوط

    أخبار

إعلان

ec80abe469.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ