القبض على طالبين انتحلا صفة شرطيين في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، اليوم الثلاثاء، القبض على طالبين انتحلا صفة أميني شرطة وقاما بتفتيش الأهالي وطلب مبالغ مالية منهم بالطريق العام.

وتلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط من إدارة شرطة النجدة بوجود بلاغ تضرر بناحية شارع النيل بمدينة أسيوط، وبالانتقال والفحص وسؤال المبلغين وهما "ع. ي. ع" ومقيم في شارع النميس، و "أ. ا. م" مقيم شارع المحافظة، اتهما كلًا من "ع. ع. م" مؤهل متوسط و"ح. م. ع" طالب، مقيمين بمنطقة السادات بمدينة أسيوط، بانتحال الأول صفة أمين شرطة والثاني شرطي وقيامهما بتفتيشهما بالطريق العام وطلب مبالغ مالية منهما.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث بتطوير مناقشتهما وفحص أبعاد نشاطهما.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.