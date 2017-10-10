بالصور- مواصلة أعمال المؤتمر الصيني المصري الدولي الثاني بجامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

واصل المؤتمر الصيني المصري الدولي الثاني، أعماله بعقد 14 جلسة علمية، بواقع متوسط 6 أبحاث علمية في كل جلسة، في مجالات علوم البساتين وجودة وسلامة الغذاء والهندسة المدنية، والميكروبيولوجي وعلوم الكائنات الحية، والكهرباء، والطاقة، والهندسة الزراعية، والأراضي والاقتصاد الزراعي، والاتصالات وهندسة الحاسبات.

وشهدت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر مشاركة جادة وحافلة من جميع أعضاء الوفد الصيني المشارك في المؤتمر الذي يضم عدد من رؤساء الجامعات الصينيه ونوابهم.

وشارك الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها في المناقشات العلمية التي شهدتها الجلسات، كما تفقد الجلسات العلمية التي عقدت وأعرب عن سعادته بتواصل أعمال المؤتمر، وأعرب عن شكره للجانب الصيني لمشاركته الفعالة في المؤتمر الذي حقق نجاحًا كبيرًا.