اتحاد الكرة يرفض إجراء الانتخابات بعد الصعود للمونديال

التحرير

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أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، رفض إجراء الانتخابات، بعدما صعد المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا 2018، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

وكشف مصدر بالجبلاية لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيدعو الجمعية العمومية لاجتماع طارئ بعد يوم 30 نوفمبر المقبل، لإجراء الانتخابات على مقعدي حازم وسحر الهواري.

وتابع بأن ضيف الوقت حاليًا جعل المجلس يؤجل هذه الفكرة إلى ما بعد 30 نوفمبر خاصة وأن فتح باب الترشيح مفترض أن يكون قبل الانتخابات بـ45 يومًا.

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.