وزير الدفاع التركي: تواجدنا في إدلب سينتهي حينما تنتهي التهديدات لتركيا
وزير الدفاع التركي: تواجدنا في إدلب سينتهي حينما تنتهي التهديدات لتركيا
03:18 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي
أنقرة- (د ب أ):
قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي اليوم، الثلاثاء، إن تواجد القوات التركية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا سينتهي حين انتهاء التهديدات ضد تركيا من الجانب السوري.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول :"يتوجب على تركيا البقاء في سوريا حتى إنهاء التهديدات الموجهة ضدنا".
وقال إن القوات التركية "تتحرك في إدلب، مع قوات الجيش السوري الحر، وأنقرة تدعم السوريين الذين يدافعون عن أنفسهم وأراضيهم".
وكان الجيش التركي أعلن أمس رسميا أنه بدأ أنشطة استطلاعية لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر في محافظة إدلب. وقال الجيش "الأنشطة الاستطلاعية تندرج في إطار التحرك العسكري الذي ستجريه القوات التركية في إدلب، بالتنسيق مع قوات باقي الدول الضامنة لمحادثات أستانه"، في إشارة إلى روسيا وإيران.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سقوط طائرة روسية في سوريا ومقتل طاقمها
-
مركز أمريكي: مواجهة عسكرية قادمة بين إيران وإسرائيل
-
شقيق قاتل الشابتين في مرسيليا حارب في سوريا
-
لافروف وتيلرسون يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوريا وكوريا الشمالية
إعلان
إعلان