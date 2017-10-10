وزير الدفاع التركي: تواجدنا في إدلب سينتهي حينما تنتهي التهديدات لتركيا

أنقرة- (د ب أ):

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي اليوم، الثلاثاء، إن تواجد القوات التركية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا سينتهي حين انتهاء التهديدات ضد تركيا من الجانب السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول :"يتوجب على تركيا البقاء في سوريا حتى إنهاء التهديدات الموجهة ضدنا".

وقال إن القوات التركية "تتحرك في إدلب، مع قوات الجيش السوري الحر، وأنقرة تدعم السوريين الذين يدافعون عن أنفسهم وأراضيهم".

وكان الجيش التركي أعلن أمس رسميا أنه بدأ أنشطة استطلاعية لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر في محافظة إدلب. وقال الجيش "الأنشطة الاستطلاعية تندرج في إطار التحرك العسكري الذي ستجريه القوات التركية في إدلب، بالتنسيق مع قوات باقي الدول الضامنة لمحادثات أستانه"، في إشارة إلى روسيا وإيران.