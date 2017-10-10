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تفاصيل محاولة طعن «إيسكو» على يد مشجع إسرائيلي

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تفاصيل محاولة طعن «إيسكو» على يد مشجع إسرائيلي تفاصيل محاولة طعن «إيسكو» على يد مشجع إسرائيلي

التحرير

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أثير في الأونة الأخيرة، أن مشجع من الـ6 الذين اقتحموا ملعب مباراة إسرائيل وإسبانيا، أمس الإثنين، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، كان يحمل سكينًا في يده، لمحاولة طعن نجم إسبانيا وريال مدريد إيسكو، لينفي الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم هذا الأمر لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وانتهت المباراة بفوز إسبانيا بهدف نظيف من توقيع أسير إيراميندي قبل أن تقتحم مجموعة من مشجعي إسرائيل أرض الملعب ومن بينهم شخص حمل سكينًا تجاه إيسكو.

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وتمكنت الشرطة الإسرائيلية من التصدي للمقتحمين قبل وصولهم إلى إيسكو، وعن هذا الأمر قال مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم شولمي بارزل لصحيفة «ماركا»، أنه وفقًا للمعلومات التي وردت إليه، لا يوجد أي دليل أو مؤشر عن حمل أي مشجع لسكين داخل أرض الملعب، ولا يعلم من أين تورادت تلك الأنباء الخاطئة.

وأضاف «شولمي» أنه لا يرى أي دولة استقبلت إسبانيا في التصفيات الحالية بنفس الحرارة التي استقبلتها بها إسرائيل وخاصة إيسكو الذي هتفت الجماهير باسمه طوال المباراة، مشيرًا إلى أنه لم يواجد أي تهديدات أمنية حيث أمنت الشرطة المباراة على أفضل نحو.

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التحرير

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