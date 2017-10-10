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بسبب الإهمال وسوء النظافة.. إقالة رئيس قرية "العنانية" بدمياط

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مصراوي Masrawy

بسبب الإهمال وسوء النظافة.. إقالة رئيس قرية "العنانية" بدمياط

03:17 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أقال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، رئيس الوحدة المحلية لقرية العنانية ووجه بإعادته إلى عمله الأصلي، لسوء حالة النظافة والخدمات المقدمة لأهالي القرية بعد أن تلقى طه الكثير من الشكاوى وجرى التحقق منها بمعرفة لجان المتابعة بديوان عام المحافظة.

وصدق محافظ دمياط على قرار نقل رئيس القسم الهندسي بقرية العنانية، إلى نفس المنصب بقرية البستان ونقل رئيس القسم الهندسي بالبستان إلى قرية العنانية.

يأتي ذلك عقب عدة أسابيع من إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعراء، فضلًا عن مسئولين اثنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

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