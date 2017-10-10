بالصور.. محافظة أسوان تنظم الملتقى الرابع للشباب

أسوان - (مصراوي):

نظمت محافظة أسوان الملتقى الرابع للشباب تحت شعار (استلهام روح انتصارات أكتوبر في تنمية محافظة أسوان) بقاعة عروس النيل للمؤتمرات، في إطار احتفالات محافظة أسوان بانتصارات أكتوبر.

حضر الملتقى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقادة القوات المسلحة بمحافظة أسوان.

وتضمن الملتقى عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر في عيون القادة الإسرائيليين، الذين اعترفوا بتكبدهم خسائر فادحة في حرب أكتوبر 1973 على يد الجيش المصري.

وتضمن الحفل عرضًا فنيًا لفرقة أسوان للموسيقى العربية، التي قدمت العديد من الأغاني الوطنية التي تم تأليفها عقب انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشهد الملتقى تكريم عدد من النماذج الناجحة لأبناء أسوان، الذين استطاعوا أن يثبتوا ذاتهم ونجحوا في العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة.