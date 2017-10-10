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ضبط صيدليتين للاتجار في الأدوية مجهولة المصدر والمنشطات الجنسية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط صيدليتين للاتجار في الأدوية مجهولة المصدر والمنشطات الجنسية بالقليوبية

03:13 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ضبط صيدليتين للاتجار في الأدوية مجهولة المصدر والمنشطات الجنسية بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث القليوبية بالتنسيق مع أجهزة والرقابة على الصيدليات، صيدليتين للاتجار في الأدوية مجهولة المصدر والمنشطات الجنسية، وتم التحفظ على كمية من الأدوية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشنت مباحث التموين والرقابة على الصيدليات، حملة مكبرة لضبط الصيدليات التي تقوم ببيع والاتجار في الأدوية مجهولة المصدر، فتم ضبط "ل. ع" 21 عامًا، المسئول عن صيدلية ببنها، يقوم بحيازة وعرض والاتجار في أدوية مهربة ومجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها ولا يجوز تواجدها بالصدليات أو بيعها لجمهور المستهلكين نظرًا لخطورتها وغير مصرح بها من وزارة الصحة.

وضبطت الحملة "ا. ح" 31 عامًا، المسئول عن صيدلية ببنها لحيازتة أدوية مهربة ومجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها وبالتفتيش تم ضبط أدويه مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ على المضبوطات.

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