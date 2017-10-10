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في قرعة علنية.. تسليم 195 وحدة سكنية للشباب بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

في قرعة علنية.. تسليم 195 وحدة سكنية للشباب بالإسكندرية (صور)

03:04 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

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بالصور.. شبيه محمد صلاح محمولاً على الأعناق بالمنوفية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية التي أقيمت باستاد الإسكندرية لتوزيع الوحدات السكنية للمشروع القومي لإسكان الشباب.

وأسفرت القرعة عن توزيع 195 وحدة سكنية على الشباب، ممن ينطبق عليهم شروط الحجز، في أبراج طوسون بحي المنتزه، ومساكن منطقة الكيلو 26 بحي العجمي.

وقال سلطان، إن الدولة حريصة على توفير مساكن للشباب محدودي الدخل وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، مؤكدًا أن كل من تقدم بحجز للوحدات السكنية وينطبق عليه الشروط القانونية سيتم تسليمه وحدة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة والحي المتواجد به الوحدة السكنية، سيقوموا بتسهيل كافة الإجراءات لسرعة استلام الشباب للوحدات، مطالبًا مستلمي الوحدات بالاهتمام بمستوى النظافة ومتابعة الصيانة المستمرة لتلك الوحدات للحفاظ عليها.

جدير بالذكر أن ثمن الوحدة السكنية بمنطقة أبراج طوسون 70 ألف جنيه، وفي الكيلو 26 يبلغ ثمن الوحدة 35 ألف جنيه، وذلك بعد الدعم المقدم من قبل وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية بحوالي

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