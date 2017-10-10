الخشت: نجحنا في تحويل 45% من إدارة جامعة القاهرة إلى "اللامركزية"

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة بدأت منذ شهرين باتخاذ إجراءات فعلية نحو التحول من نظام المركزية في الإدارة، إلى نظام اللامركزية لتطوير جهاز العمل المالي والإداري.

جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة حول " التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت مصر 2017: المنهجيات والنتائج "، بحضور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة ماجدة صالح القائم بأعمال عميدة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور حسين عبدالعزيز أستاذ الإحصاء بالكلية والمشرف العام علي التعداد، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.

وأضاف الخشت، أنه يسعى إلى لتحويل جامعة القاهرة إلي جامعة إلكترونية، لأن مصر تحتاج للتحول إلي إدارة ذكية وليست إلكترونية فقط، حيث أن صناعة القرار تحتاج إلي توافر معلومات واضحة ومؤكدة، لافتاً إلى أنه لابد من إيجاد حالة من الوعي المجتمعي ووعي صناع القرار لأهمية التعداد من أجل الوصول إلي بيانات دقيقة.