لحاجزي الوحدات.. كيف يمكنك التعامل مع مخالفات شقق "الإسكان"؟

القاهرة-​ (مصراوي):

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إن أي حاجز لشقق وزارة الإسكان بمختلف المشروعات التي يتم تسليمها خلال الفترة الحالية إذا اكتشف أي اختلاف بين ما هو موجود في الوحدة السكنية وبين كراسة الشروط من حيث المواصفات والتشطيبات، لابد أن يرفض استلام الوحدة، ولن يلتفت لأي شكوى بعد ذلك.

وأضاف "عباس" لمصراوي الثلاثاء: "لابد للحاجز رفض التوقيع على محضر الاستلام من قبل الجهة التي تقوم بعمليات التسليم، ثم يقوم بعمل مذكرة يرفض فيها استلام الوحدة السكنية، ويذكر أسباب الرفض ويسلمها لوزارة الإسكان".

وفيما يخص الوحدات السكنية الخاصة، قال الخبير العقاري المهندس أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقارين، إن المشتري إذا وجد أي شيء مخالف عند استلام الوحدة السكنية، سواء لم يتفق عليها في العقد أو ببيان المواصفات، أو عدم الالتزام بتسليم الشقة في موعدها المتفق عليه، يتم رفع دعوى على البائع سواء كان شخصًا اعتباريًا أو شركة خاصة، فالقضاء هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

وأكد نصار، إلى أن أي مواطن يرغب في شراء وحدة سكنية عليه أولًا مراجعة مستندات الملكية، وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصلية أو بتوكيل ساري المفعول والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه؟

وأشار إلى أهمية الحصول على نسخة من بيانات العقار، وعقد ملكية الأرض، وصورة الرخصة، والمخطط العام للمجمع السكني "الكومباوند".

​