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إحالة عامل قتل كوافيرة وألقى جثتها من نافذة شقتها بالعجوزة للجنايات

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مصراوي Masrawy

إحالة عامل قتل كوافيرة وألقى جثتها من نافذة شقتها بالعجوزة للجنايات

03:11 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

إحالة عامل قتل كوافيرة وألقى جثتها من نافذة شقتها بالعجوزة للجنايات

أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل كوافيرة، وإلقاء جثتها من نافذة شقتها بالعجوزة.

أعد حسين عامر مدير نيابة شمال الجيزة الكلية أمر الإحالة بعدما كشفت التحقيقات تفاصيل الجريمة كاملة، وتبين أن المتهم يعمل بالمحل الخاص بالمجني عليها، وأنه اعترف بقيامه بارتكاب جريمة القتل، بدافع سرقة المصوغات الذهبية.

ووجهت النيابة له تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، حيث كان يتردد على شقتها لتوصيل بعض المتعلقات الخاصة بها، واصطحبت النيابة المتهم، إلى مكان الواقعة لتمثيل الجريمة.

وأضافت التحقيقات أن بداية الجريمة كانت بالعثور على جثة لسيدة تعمل كوافيرة، تقيم بشقة بعقار مجاور لمكان العثور عليها وأنها تقيم بمفردها، وكشفت المعاينة أنه تم الاعتداء عليها بضربها بزجاجة على رأسها، ثم إلقائها من نافذة شقتها.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة العجوزة، أن مرتكب الجريمة، عامل بالمحل الخاص بالمجني عليها، وأنه قتل الضحية لسرقة المصوغات الذهبية.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق وعقب ورود كافة التقارير من الطب الشرعي والادلة الجنائية أمرت بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

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