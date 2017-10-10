مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون يتفقد سجن الزقازيق للتأكد من تطبيق معايير الجودة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بالمرور الميداني على سجن "الزقازيق العمومي" لمراجعة وتقييم الخطط الأمنية على أرض الواقع، لتحقيق أقصى درجات التأمين والتواصل مع القوات، في إطار التأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة.

وتفقد مساعد الوزير مشاريع النزلاء الإنتاجية والتي تسهم في تأهيلهم حتى يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، وفي ذات السياق، تمت متابعة الأحوال الصحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء للوقوف على توفير كافة أوجه الرعاية (المعيشية، الاجتماعية، الصحية، والثقافية) المقدمة لهم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في تطبيق وإنفاذ القانون في سياق منظومة السياسة العقابية القائمة على المواءمة بين تنفيذ الأحكام وحماية وتطبيق جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكفالة حقوق السجناء، وإعادة تأهيل النزلاء لانخراطهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة كأفراد صالحين قادرين على العمل والإنتاج وتطوير خطط التأمين الخاصة بالسجون.