"مصراوي" يرصد.. شقق "دار مصر" بـ6 أكتوبر جاهزة قبل تسليمها بأيام- صور

القاهرة- (مصراوي):

ينشر "مصراوي"، صورًا لشكل العمارات النهائي بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة 6 أكتوبر، التي أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تسليم 16 عمارة منها بالمرحلة الأولى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه على الفائزين بهذه الوحدات التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر لإنهاء إجراءات استلام الوحدات.

وأوضح وزير الإسكان، أن العمارات التي سيتم تسليمها بمدينة 6 أكتوبر، أرقام: (2 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150).

وتتكون المرحلة الأولى من دار مصر على 13296 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، هي: "أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور والعاشر من رمضان وبدر ودمياط الجديدة والسادات"، بواقع 554 عمارة في القاهرة الجديدة، 238 عمارة بدمياط الجديدة، 175 عمارة بأكتوبر، 117 عمارة بالشروق، 118 عمارة بالعاشر من رمضان، 89 عمارة بالعبور، 22 عمارة ببدر، و15 عمارة بالسادات.