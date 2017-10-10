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"نائب الشرقية": ١٨ ألف موظف بالتربية والتعليم مرتبهم ٦٥ جنيهًا

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مصراوي Masrawy

"نائب الشرقية": ١٨ ألف موظف بالتربية والتعليم مرتبهم ٦٥ جنيهًا

02:50 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

عبدالله لاشين عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن هناك ١٨ ألف عامل بالتربية والتعليم في محافظة الشرقية، يعانون، فيحصلون على ٦٥ جنيهًا شهريا، ويتم نقلهم من مدرسة لأخرى دون تثبيتهم.

وأضاف لاشين، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أن نواب الشرقية الـ٣٨، تائهين في تلك المشكلة، وعرضوها على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية دون حل.

وأشار لاشين، إلى أن حررت مذكرة أن هؤلاء الموظفين، تم تعيينهم عن طريق الخطأ، إلا أننا أثبتنا أنهم معينون بشكل رسمي.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع حل لهم، إما الاستمرار في العمل، أو البحث عن حل لهم، موجها رسالة للدكتور علي عبد العال: "١٨ ألف بيت هيدعولك".

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مصراوي Masrawy

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