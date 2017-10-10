بالصور.. شبيه محمد صلاح محمولاً على الأعناق بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

لازالت الاحتفالات بوصول منتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 مستمرة بمحافظة المنوفية.

واحتفل العشرات من شباب مدينة الباجور مع شبيه اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وصاحب هدفي التأهل للمونديال، حيث حملوه على الأعناق، والتقطوا الصور "السيلفي" معه.