بالصور.. شبيه محمد صلاح محمولاً على الأعناق بالمنوفية
بالصور.. شبيه محمد صلاح محمولاً على الأعناق بالمنوفية
02:46 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
لازالت الاحتفالات بوصول منتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 مستمرة بمحافظة المنوفية.
واحتفل العشرات من شباب مدينة الباجور مع شبيه اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وصاحب هدفي التأهل للمونديال، حيث حملوه على الأعناق، والتقطوا الصور "السيلفي" معه.
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