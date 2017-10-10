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بالصور.. شبيه محمد صلاح محمولاً على الأعناق بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. شبيه محمد صلاح محمولاً على الأعناق بالمنوفية

02:46 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

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بحث ترتيبات الوقاية من "حمى الضنك" في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

لازالت الاحتفالات بوصول منتخبنا الوطني لنهائيات بروسيا 2018 مستمرة بمحافظة المنوفية.

واحتفل العشرات من شباب مدينة الباجور مع شبيه اللاعب محمد صلاح، لاعب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وصاحب هدفي التأهل للمونديال، حيث حملوه على الأعناق، والتقطوا الصور "السيلفي" معه.

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مصراوي Masrawy

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