إصابة 5 تلميذات سقطت عليهن مروحة سقف في مدرسة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

أصيبت 5 تلميذات بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة فرنسيس، بزفتى بالغربية، إثر سقوط مروحة سقف الفصل عليهن، ما آثار ذعر التلاميذ وخوفهم، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.

وإصابة التلاميذ، خفيفة وسطحية، إلا واحدة منهن أصيبت بكدمة في الأنف، وتستدعي علاج أقل من 21 يومًا.

وطالب أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمراجعة كافة التوصيلات والتركيبات الخاصة بالمراوح والنوافذ حتى لايتكرر الحادث مرة أخرى وتتعرض حياة التلاميذ للخطر.