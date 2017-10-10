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نواب بالبرلمان الفلبيني يرفضون خامس مرشح لدوتيرتي لمنصب وزاري

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مصراوي Masrawy

نواب بالبرلمان الفلبيني يرفضون خامس مرشح لدوتيرتي لمنصب وزاري

02:53 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

نواب بالبرلمان الفلبيني يرفضون خامس مرشح لدوتيرتي لمنصب وزاري

البرلمان الفلبيني

مانيلا- (د ب أ):

رفض نواب في البرلمان الفلبيني اليوم، الثلاثاء، تعيين مؤيدة صارمة لمكافحة التدخين وتنظيم الاسرة، وزيرة للصحة، في الدولة ذات الغالبية الكاثوليكية.

ويشار إلى أن بولين أوبيال، التي تمتهن الطب، هي خامس مرشح اختارها الرئيس رودريجو دوتيرتي لتولي منصب وزاري ، ترفضها اللجنة.

وتعمل أوبيال أمينة في وزارة الصحة، منذ 30 يونيو من عام 2016، حيث عينها دوتيرتي في هذا المنصب عند توليه الرئاسة.

ويتعين على اللجنة – التي تضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب - تأكيد تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء.

من ناحية أخرى، أعرب المتحدث باسم الرئاسة، إرنستو أبيلا، عن خيبة أمله إزاء القرار، وشكر أوبيال على خدمتها التي وصفها بأنها ترمز لاهتمام إدارة دوتيرتي باحتياجات المواطنين الصحية.

ولم تحدد اللجنة سبب رفضها للتعيين، إلا أن أحد المعارضين، ويدعى هايلديجارديس دينيروس، وهو الرئيس السابق لمؤسسة التأمين الصحي الفلبينية، قال للجنة في جلسة استماع، إن أوبيال "لديها مهارات إدارية ضعيفة، كما أنها لديها عادة الكذب وتفتقر إلى التوجيه".

من جانبها، بكت أوبيال بعد رفض تعيينها، ولكنها قالت: "أتمسك بالتزاماتي التي تعهدت بها أمام الرئيس". 

وقد سعت أوبيال إلى تطبيق حظر التدخين في أنحاء البلاد، وتطبيق قانون الصحة الإنجابية، الذي يتطلب من توفير وسائل لمنع الحمل، للأزواج الفقراء.

وكان نواب البرلمان رفضوا في وقت سابق تعيينات دوتيرتي في وزارات البيئة والشؤون الخارجية والإصلاح الزراعي والرعاية الاجتماعية.

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