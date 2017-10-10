أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زلزال قوي يضرب شمال تشيلي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زلزال قوي يضرب شمال تشيلي

02:50 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

زلزال قوي يضرب شمال تشيلي

ارشيفية

سانتياجو- (د ب أ):

هز زلزال قوي منطقة شمال تشيلي وصلت قوته إلى 6.3 درجة وفقا لمرصد الزلازل في أمريكا الجنوبية.

وكان مركز الزلزال على بعد نحو 60 كيلومترا شرق مدينة أريكا الساحلية شمال تشيلي على عمق نحو 100 كيلومتر.

ولم ترد حتى الآن أخبار عن وقوع إصابات جراء الزلزال.

وتسبب الزلزال في غلق طريقين داخليين جراء انهيار الأحجار الصغيرة، وانقطاع التيار الكهربائي فترة قصيرة في مدينة أريكا وذلك حسبما ذكرت إذاعة بيو بيو في تشيلي.

وقع الزلزال في تمام الساعة الثامنة و32 دقيقة بتوقيت وسط أوروبا أعقبته 11 هزة ارتدادية خلال الساعات التالية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

    أخبار

  • زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوبي إيران

    أخبار

  • زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوبي إيران

    أخبار

إعلان

7dec257b0c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ