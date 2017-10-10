زلزال قوي يضرب شمال تشيلي

سانتياجو- (د ب أ):

هز زلزال قوي منطقة شمال تشيلي وصلت قوته إلى 6.3 درجة وفقا لمرصد الزلازل في أمريكا الجنوبية.

وكان مركز الزلزال على بعد نحو 60 كيلومترا شرق مدينة أريكا الساحلية شمال تشيلي على عمق نحو 100 كيلومتر.

ولم ترد حتى الآن أخبار عن وقوع إصابات جراء الزلزال.

وتسبب الزلزال في غلق طريقين داخليين جراء انهيار الأحجار الصغيرة، وانقطاع التيار الكهربائي فترة قصيرة في مدينة أريكا وذلك حسبما ذكرت إذاعة بيو بيو في تشيلي.

وقع الزلزال في تمام الساعة الثامنة و32 دقيقة بتوقيت وسط أوروبا أعقبته 11 هزة ارتدادية خلال الساعات التالية.